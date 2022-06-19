«Меня огорошили»: Руденко - о том, готов ли он впустить в свою жизнь родного отца

Только спустя годы, став уже взрослым, Анатолий Руденко узнал тайну, которую хранила его мама. Оказывается, биологический отец популярного актера - 73-летний Александр Мартынов. Однако он не собирается признавать внебрачного сына, заявляя, что все слухи не больше, чем обычная выдумка.

Анатолия Руденко воспитывала звездная семья. Мама 39-летнего артиста - советская актриса Любовь Руденко, она растила сына вместе с Кириллом Макеенко. Даже в паспорте у Анатолия отчество Кириллович. Только недавно молодой человек узнал, что мужчина, которого он считал своим родным отцом - его отчим.

При всем при этом Руденко не собирается отворачиваться от Кирилла Макеенко, считая его родным и близким человеком. Ведь именно он воспитал будущую звезду кино.

«Меня огорошили, мама сказала, что да, ты уже взрослый, не могу не открыть тебе эту тайну. Но я люблю своего отца, который меня вырастил, который для меня всегда был папа. Для меня это мой отец и другого для меня нет», — уточнил Руденко в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

При этом актер дал понять, что совсем не против наладить отношения с биологическим отцом, если тот, конечно, этого захочет. Как выразился Анатолий, «вредничать он не будет». Руденко дал понять, что если отец ему вдруг позвонит, то он непременно ответит.

«Почему нет? Можно! Хотя я с ним не знаком, ничего не узнавал, кто это, что за человек...» — заявил Руденко.

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