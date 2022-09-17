«Он меня обидел»: Караулова назвала свою первую любовь на «Фабрике звезд»

Певица Юлианна Караулова стала гостьей нового выпуска популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Артистка рассказала Лере Кудрявцевой, что ее первой любовью на «Фабрике звезд» был Руслан Масюков.

Но сейчас молодые люди не общаются.

«Он меня обидел. В одном из интервью сказал, что меня не знает, конечно, это неправда. Он даже жил у нас с родителями дома, был в прекрасных отношениях с родственниками. Меня обидел его ответ, я отписалась от Руслана в соцсетях», - заявила Караулова.

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После «Фабрики звезд» Масюков уехал из Москвы в провинцию. Певец преподает йогу, так и не женился.