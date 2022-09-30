«Меня никто нигде не ждет»: почему Бородина не сбежала за границу

На фоне сложной обстановки в мире многие знаменитости решили перебраться за границу. Ксения Бородина призналась, что не собирается следовать примеру коллег по шоу-бизнесу.

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«Я тут. Почему я должна уезжать? Я знаю точно, что я нужна только тут. Меня никто нигде не ждет. Я бежать не стала. Я дома», — написала ведущая «Дома-2» в соцсети.