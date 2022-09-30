«Меня никто нигде не ждет»: почему Бородина не сбежала за границу

На фоне сложной обстановки в мире многие знаменитости решили перебраться за границу. Ксения Бородина призналась, что не собирается следовать примеру коллег по шоу-бизнесу.
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«Я тут. Почему я должна уезжать? Я знаю точно, что я нужна только тут. Меня никто нигде не ждет. Я бежать не стала. Я дома», — написала ведущая «Дома-2» в соцсети.
При этом, отрицать вариант переезда в будущем Ксения не стала.
«Никогда не говори «никогда», и я так не говорю. Я не знаю, что будет завтра», — подытожила звезда.
Напомним, за последние несколько месяцев за границу улетела часть знаменитых артистов. В числе прочих Россию покинула Алла Пугачева, Максим Галкин*, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Анатолий Белый.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Фото: соцсети