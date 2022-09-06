«Меня ненавидела, не знаю, чему она может научить»: бывший Бородиной посмеялся над ее марафоном

Ксения Бородина во время ведения шоу «Дом-2» не брезговала крутить романы с его участниками. Один из них – Михаил Терехин – прокомментировал предстоящий марафон ведущей, который она организовывает для женщин, переживших развод.

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Ксения Бородина обещает, что научит девушек и женщин расставаться с мужчинами достойно.

«Мы не на хорошей волне разошлись, она меня ненавидела. Я не знаю, чему она может научить. Спустя десять лет, возможно, она научилась расходиться хорошо, но, насколько мне известно, с Курбаном они тоже разошлись как-то не очень, и с первым мужем, у них тоже были ''хорошие'' отношения», — прокомментировал бывший Бородиной Telegram-каналу «Звездач».

При этом он не исключил, что Ксения все-таки накопила хороший опыт и сможет стать хорошим проводником для разведенных. Да и сам он не скрыл, что явно является не подарком.