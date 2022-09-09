«Меня нельзя сажать в тюрьму»: Монеточка погасила долги перед Костюшкиным

Как отметила певица, ей хочется скорее забыть ситуацию, потому что она нелепая.
Лиза Монеточка

Лиза Монеточка. Фото: Global Look Press

Певица Лиза Монеточка в «Телеграме» заявила, что погасила все долги перед музыкантом Стасом Костюшкиным. Звезда заметила, что никаких оповещений, что она находится в розыске ей не приходило.

«Сейчас мой долг полностью погашен. Я оплачивала его частями. Возможно, это все доходит с какой-то задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Попробую».

Как отметила Монеточка, ситуация получилась по своей сути нелепой. Ей очень надоели все разговоры на эту тему. «Я же все-таки мать, и меня нельзя сжать в тюрьму», — заключила певица.

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Ранее столичный суд пришел к выводу, что песня Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» — плагиат композиции экс-солиста «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Она должна была выплатить полмиллиона рублей музыканту.

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