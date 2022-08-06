«Меня на ней нет и быть не могло»: Шнуров показал свое фото в военной форме и заявил, что это – фотошоп

Музыкант предъявил оригинальный снимок.
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press

Фотография Сергея Шнурова в военной форме накануне разлетелась по Сети. Все начали обсуждать, где именно сейчас находится артист. Предположительно, якобы, он отметился в Луганске.

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Фото Шнурова. Фото: соцсети

Сам Шнуров вскоре вышел на связь и заявил, что его фото в военной форме – фотошоп. И показал оригинальный снимок. А в шумихе вокруг его поездки обвинил журналистов.

«Вот, кстати, подлинная фотография, фотошоп которой наделал так много шума. Меня на ней нет и быть не могло. Мое е… можно вклеить куда угодно, но это не имеет никакого отношения к реальной жизни», - написал артист.

 

 

Оригинал фотографии. Фото: соцсети

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