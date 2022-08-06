«Меня на ней нет и быть не могло»: Шнуров показал свое фото в военной форме и заявил, что это – фотошоп

Сам Шнуров вскоре вышел на связь и заявил, что его фото в военной форме – фотошоп. И показал оригинальный снимок. А в шумихе вокруг его поездки обвинил журналистов.

«Вот, кстати, подлинная фотография, фотошоп которой наделал так много шума. Меня на ней нет и быть не могло. Мое е… можно вклеить куда угодно, но это не имеет никакого отношения к реальной жизни», - написал артист.