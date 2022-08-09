«Меня это вообще убило»: Шац негативно высказался о Миронове

Телеведущий Михаил Шац в своем YouTube-шоу негативно отозвался об актере и худруке Театра Наций Евгении Миронове. Он остался в недоумении после визита звезды в Мариуполь.
«Меня это вообще убило, что он поехал в мариупольский театр и дал там спектакль. Я не могу этого понять. Никак».
Ранее актриса Чулпан Хаматова также негативно высказалась о поступке Евгения Миронова. «Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — заявила Хаматова.
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Напомним, что Михаил Шац сейчас обосновался в Израиле. Он шесть лет назад сделал репатриацию. Шац является гражданином этой страны.