«Меня это вообще убило»: Шац негативно высказался о Миронове

Ранее актриса Чулпан Хаматова также негативно высказалась о поступке Евгения Миронова. «Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — заявила Хаматова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Михаил Шац сейчас обосновался в Израиле. Он шесть лет назад сделал репатриацию. Шац является гражданином этой страны.