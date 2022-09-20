«Меня это не удивило»: Лещенко считает, что скандальное заявление Пугачевой не является политическим

Лев Лещенко оценил на скандальное заявление Аллы Пугачевой, которое та сделала на днях, попросив признать ее иноагентом, так как имеет точно такое же мнение, что и ее муж, Максим Галкин*. Звезда подчеркнула, что против происходящего в мире.
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Многие певицу за критику происходящих мировых процессов осудили. Но нашлись и те, кто встал на защиту артистки – в основном, это коллеги по цеху. Лев Лещенко сайту «Абзац» объяснил, как он понимает заявление Примадонны.
«Меня это не удивило. Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа», - считает Лещенко.
Исполнитель уверен, что Алла Борисовна имеет право так говорить, поскольку это дела семейные, а она защищает мужа, политики, мол, не касаясь.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента