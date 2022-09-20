«Меня это не удивило»: Лещенко считает, что скандальное заявление Пугачевой не является политическим

Многие певицу за критику происходящих мировых процессов осудили. Но нашлись и те, кто встал на защиту артистки – в основном, это коллеги по цеху. Лев Лещенко сайту «Абзац» объяснил, как он понимает заявление Примадонны.

«Меня это не удивило. Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа», - считает Лещенко.

Исполнитель уверен, что Алла Борисовна имеет право так говорить, поскольку это дела семейные, а она защищает мужа, политики, мол, не касаясь.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента