«Меня душили слезы»: Верник поделился воспоминанием об актере Сосновском

Телеведущий и актер Игорь Верник поделился трогательным воспоминанием об актере Сергее Сосновском. Артист скончался накануне на 68-м году жизни из-за тяжелой болезни. Новость стала настоящим шоком не только для близких, но и коллег знаменитости.

По словам Верника, Сосновский произвел на него особенное впечатление в спектакле «Старший сын», в котором сыграл отца. Финальный монолог актера настолько впечатлил звездного зрителя, что тот в буквальном смысле рыдал.

«Я помню его финальный монолог и как я сидел в зрительном зале и меня просто душили слезы», — поделился Верник.

«Я пришел к нему за кулисы, я просто обнял его и крепко держал в объятьях, просто не мог их расцепить. Какое это было сильнейшее впечатление!» — цитируют актера «Известия».

Сергея Сосновского не стало 3 июля. За 67 лет артист построил блестящую карьеру не только в театре, но и в кино. Его фильмография насчитывает около ста появлений в фильмах и сериалах, среди которых «Солдаты», «Восьмидесятые», «Метод», «Вампиры средней полосы», «Метро».

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