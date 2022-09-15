«Менталитет бедного человека»: Миро подняла на смех Самойлову

Лена Миро высказалась о поведении Оксаны Самойловой, заявившей, что вызов скорой помощи в Дубае обошелся ей в сто пятьдесят тысяч рублей.
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Блогерша призналась, что, несмотря на такие расходы, она никогда не смотрела на жену Джигана как на богатого человека. По мнению Лены, желание Оксаны всегда подчеркивать, «сколько денег уплочено», говорит о комплексах.
«У Самойловой — менталитет бедного человека, который стесняется собственной бедности. Люди с подобным мироощущением склонны доказывать всем свою финансовую состоятельность», — написала Миро.
Блогерша припомнила звездному семейству ряд их роскошных вечеринок и аренду закрытого Эрмитажа.
«Пытаются доказать всем и каждому, что деньги у них есть. Даже если их нет. Смешно», — резюмировала Лена на сайте lena-miro.ru.