Меньшова рассказала, что происходило с Галкиным до того, как он уехал из России

Юлия Меньшова в своем шоу на YouTube заявила о том, что она мало знает Максима Галкина в жизни, но слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, до нее доходили.

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«Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки», — заявила Меньшова.

Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и с детьми уехали из России в марте этого года в Израиль. Потом звездная чета перебралась в Латвию.