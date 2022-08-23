«Меньшова не виновата, что надоела»: Садальский отреагировал на смену ведущих в «Сегодня вечером»

На Первом канале в минувшую субботу зрители не обнаружили Николая Цискаридзе и новый выпуск передачи «Сегодня вечером». Вместо них был повтор старого выпуска с Юлией Меньшовой в качестве ведущей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Это не осталось незамеченным Стасом Садальским – он пристально следит за происходящим на экране после того, как Максим Галкин покинул страну. По его мнению, заменить мужа Пугачевой на ТВ некем. И именно этим он объясняет низкие рейтинги передачи - по его данным, они оказались в два раза ниже, чем у ее предшественника Цискаридзе.