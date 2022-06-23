Менеджер Юрия Шатунова сообщил, где вероятнее всего пройдут похороны солиста «Ласкового мая»

Возможно, что Юрия Шатунова похоронят рядом с могилами Любови Полищук, Натальи Гундаревой, Валентины Толкуновой и других известных персон.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Юрий Шатунов еще несколько месяцев назад выходил на связь с Андреем Малаховым. Он давно переехал в Германию, где жил с женой Светланой и детьми: 15-летним сыном Дэннисом и девятилетней дочкой Эстеллой.

Артист приезжал в Россию, чтобы дать концерты. И так вышло, что он был рядом с селом Растуново, когда ему стало плохо. 48-летний Шатунов умер от инфаркта. 

Врачи пытались его спасти, но не смогли. Родные и близкие не могут поверить в случившееся. Шатунов для многих стал кумиром в детстве. Яна Рудковская, Дима Билан и другие известные персоны почтили его память. 

Известно, что певец собирался на рыбалку и был в компании друзей, когда почувствовал недомогание. Они сразу повезли в его больницу, но потом все же вызвали скорую. 

Журналисты связались с PR-менеджером артиста Аркадием Кудряшовым. Он рассказал, что, возможно, Шатунов найдет последнее пристанище на знаменитом кладбище, где уже похоронены Любовь Полищук, Наталья Гундарева, Валентина Толкунова, Марина Голуб, Владислав Галкин, Борис Клюев и многие другие известные персоны, включая космонавтов.

«Вопрос о месте и времени похорон еще не решен. Предположительно, это будет Троекуровское кладбище», — рассказал он изданию «Комсомольская правда». 

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