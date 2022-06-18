«Мелко, Хоботов!»: жена Жигунова раскритиковала Певцова

Как отметила Жигунова, Певцов помогает разным людям, но при этом зачем-то докладывает о каждом своем благом поступке. По ее словам, она лично знает многих людей, которые покупали дорогостоящее оборудование или оплачивали операции и им даже в голову не пришло это «освещать».

Отдельно Жигунова прошлась по депутатской зарплате Певцова, которая платится из налогов простых россиян. По словам Виктории, за участие только в одном патриотическом концерте Дмитрий Певцов получает миллион рублей.

«Ну помогаешь ты людям, молодец. Курицу купил с миллионных доходов и детям йогурты. Возьми с полки пирожок и успокойся, хороший ты, хороший. Но нет. Надо фото. Вот смотрю я на это фото и представляю себе: «А теперь все выстроились вдоль стеночки, взяли в руки еду, улыбаемся, сейчас вылетит птичка». Ну это же испанский стыд какой-то! Зачем людей унижать такими снимками? Мелко, Хоботов!», - заметила жена Сергея Жигунова.

Напомним, что Дмитрий Певцов действительно часто освещает свою благотворительную деятельность. Депутатом Госдумы он был избран в 2021 году.

Смотрите также