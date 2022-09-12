«Мелких сплавила к батьку и в отрыв ушла!»: Муцениеце в белье с эффектом пуш-ап приподняла свое «добро»

Агата Муцениеце поделилась сокровенными кадрами, оставшись дома без детей. Актриса из фильма «Тобол» оправила сына Тимофея и дочку Мию к их отцу Павлу Прилучному, а сама устроила себе детокс. Агата включила свежий трек, заслушавшись музыкальной новинкой, которая пробрала ее до мурашек. При этом Муцениеце без всякого стеснения скинула одежду, козырнув в белье с эффектом пуш-ап. Актриса подтянула и приподняла свое «добро», придав своей фигуре вид, который у нее был до родов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».