Мелкие косицы обрамляют личико: как сейчас 8-летняя Лиза Галкина выглядит в Юрмале

Максим Галкин поделился в личном микроблоге свежим фото, на котором 8-летняя Лиза Галкина позировала с братом Гарри. Примечательно, что компанию двойняшкам составила десятилетняя внучка Аллы Пугачевой. После каникул во Франции Кристина Орбакайте привезла свою дочку в гости к именитой бабушке в Латвию. Клава Земцова почти на голову выше двойняшек, хотя разница в возрасте у них незначительная.

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Все внимание поклонников перетянула на себя Лиза Галкина. Многие заметили, что за четыре месяца, которые звездная чета провела за границей, дочка Аллы Борисовны подросла.Так, на фото Елизавета позировала с распущенными белокурыми локонами и тонкими косицами, которые кокетливо обрамляли ее очаровательное личико.