Меладзе зажег зал на своем концерте в Москве под песню «Океан и три реки»

Партию девушек из «ВИА Гры» исполняли зрители. Публика буквально визжала на выступлении Валерия Меладзе. Видно, что зрители соскучились по его концертам в столице.

Кстати, в зале были замечены телеведущая Настя Ивлева и видеоблогер Эльдар Джарахов. Они, как и все орали в толпе.

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Напомним, что Меладзе выступил в диско-клубе «Радуга». Ранее музыкант позволял себе крайне противоречивые высказывания о России.