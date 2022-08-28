Меладзе зажег зал на своем концерте в Москве под песню «Океан и три реки»

Музыкант Валерий Меладзе смог по-настоящему зажечь зал на своем концерте в Москве. В какой-то момент он решил исполнить хит «Океан и три реки», который обычно поет совместно с группой «ВИА Гра». Видео появилось в телеграм-канале «Только никому».
Партию девушек из «ВИА Гры» исполняли зрители. Публика буквально визжала на выступлении Валерия Меладзе. Видно, что зрители соскучились по его концертам в столице.
Кстати, в зале были замечены телеведущая Настя Ивлева и видеоблогер Эльдар Джарахов. Они, как и все орали в толпе.
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Напомним, что Меладзе выступил в диско-клубе «Радуга». Ранее музыкант позволял себе крайне противоречивые высказывания о России.