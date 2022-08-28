Меладзе вслед за Пугачевой вернулся в Москву и выступил в диско-клубе «Радуга»

Напомним, что Валерий Меладзе за последние месяцы не раз позволял себе крайне противоречивые заявления о происходящих в мире событиях. Одно время он даже вообще намеревался уйти из шоу-бизнеса.

Добавим, что не так давно Валерий Меладзе выступал на корпоративе в Монако. На концерте собралась местная публика, сообщают «Известия».

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Заметим, что на днях в Россию вернулась певица Алла Пугачева. Она заявила, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в родной стране.