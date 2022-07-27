Меладзе создаст новую Веру, а Брежнева останется не у дел: о звездном разводе рассудил музыкальный критик

Блогер и ведущая Алена Жужа рассказала широкой публике, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся. Звездная пара пока никак не прокомментировала эти слухи, да и появлялись они уже не один раз.

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Зато событие комментирует весь шоу-бизнес. Блогер Лена Миро считает, что Вера Брежнева после возможного развода останется ни с чем, ведь все ее творчество держалось на песнях мужа.

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко солидарен с акулой пера. Он убежден, что Константин Меладзе с легкостью создаст аналогичный проект по типу Веры Брежневой, ведь в ней нет ничего уникального, а ее певческие способности – средние.