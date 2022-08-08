Меладзе продал больше половины билетов на свой сольник в Москве

Музыкант Валерий Меладзе, который за последние месяцы позволял себе крайне неоднозначные высказывания о происходящих в мире событиях, реализовал уже 70 процентов билетов на свой сольник в Москве.

При этом самые дорогие билеты в Барвихе за столиком у сцены за 70 тысяч рублей практически полностью раскуплены. Осталось буквально несколько штук в продаже.

На галерке места на данный момент продаются за 20 тысяч рублей за штуку. Пока туда билетов в продаже хватает, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Валерий Меладзе недавно выступил на одном из корпоративов в Монако. После этого в социальных сетях многие россияне посоветовали музыканту больше не появляться в нашей стране.