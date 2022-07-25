Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри по расчету

Книга Тома Бауэра «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» обретает все большую скандальную известность. В ней раскрыты такие подробности жизни герцогов Сассекских, о которых люди понятия не имели ранее.

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Публицист искренне восхищается главной героиней своей книги — Меган Маркл, которая шла к своей цели любыми методами.

По словам Тома Бауэра, Меган была третьесортной актрисой, которую брали сниматься только в сериалах, но она всю жизнь мечтала о славе. Поэтому брак на принце Гарри стал ее билетиком в светлое будущее.

И Меган Маркл не скрывала от друзей, что собирается за него замуж по расчету. Она говорила прямым текстом, что хочет выйти за Гарри «ради того, чтобы стать знаменитой».

Однако актриса не учла одного: жизнь в составе королевской семьи – это вовсе не Голливуд, как ей казалось. Совсем скоро ей надоело существование по правилам, и она уговорила мужа сбежать в Калифорнию.