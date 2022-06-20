Меган Маркл вновь вышла на тропу войны с Елизаветой II из-за обиды за дочку

В королевской британской семье покой только снится. Королева Великобритании Елизавета II попыталась наладить взаимоотношения со сбежавшими в США родственниками, пригласив их в июне на юбилей своей коронации.

Однако на празднике мир построить не удалось. Недовольная Меган Маркл рванула домой раньше срока с затаенной обидой.

Дело в том, что королева побыла на дне рождения правнучки Лилибет всего 15 минут, а когда Меган Маркл и принц Уильям попросили ее сфотографироваться с ней, она категорически отказалась.

Источники уверяют, что Елизавета испугалась последствий для себя и всей семьи, ведь Меган Маркл засветилась с целым рядом скандальных интервью. И не исключено, что снимки тоже станут достоянием общественности.

Также источники сообщают, что Меган Маркл не оставит этот поступок королевы без внимания и обязательно отомстит, ведь абсолютно все дети Кейт Миддлтон имеют снимки со своей прабабушкой. И ей обидно за свою дочь.

Источник: www.ok-magazine.ru

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