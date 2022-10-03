Меган Маркл в 2018 году надевала «кровавые» серьги, подаренные принцем Саудовской Аравии

Новая книга, посвященная Британской королевской семье, рассказывает о еще одном факте, характеризующем Меган Маркл не с лучшей стороны. Как выяснилось, в октябре 2018 года, вскоре после громкого убийства журналиста Джамаля Хашогги на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле, герцогиня Сассексская вышла в свет в серьгах с бриллиантами, которые были свадебным подарком от саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана.

Меган и Гарри в тот момент находились с визитом на Фиджи. Когда герцогиня надела серьги на званный вечер, сотрудники, ответственные за регистрацию всех подарков королевской семье, узнали их и поняли, что было весьма неуместно в тот момент надевать украшения, подаренные человеком, имеющим отношение с убийству Хашогги.

Однако ни Меган, ни Гарри они ничего не сказали — побоялись. В то время герцогиня вела себя ужасно со всеми, к то с ней работал. Кого-то она доводила до слез, а кого-то и вовсе увольняла.

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