Меган Маркл уличили в попытке шантажа королевского семейства после похорон Елизаветы II

Сразу после похорон королевы Елизаветы II достоянием общественности стал тот факт, что Меган Маркл добивалась аудиенции короля Карла III.
О чем она хотела поговорить с убитым горем сыном монархини, можно только догадываться. Но британцы, узнавшие о попытке Меган Маркл, были шокированы ее поступком и его неуместностью.
По их мнению, не комильфо добиваться личной встречи с королем в момент траура. К тому же многие полагают, что Меган Маркл может шантажировать Карла III.
Меган Маркл заподозрили в том, что она собиралась пригрозить Карлу тем, что раскроет еще какие-то тайны, которые нанесут новый ущерб репутации королевского семейства.
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Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября, а 19 сентября Ее Величество похоронили в Лондоне.
По материалам Etonline.