Меган Маркл уличили в попытке шантажа королевского семейства после похорон Елизаветы II

Сразу после похорон королевы Елизаветы II достоянием общественности стал тот факт, что Меган Маркл добивалась аудиенции короля Карла III.

О чем она хотела поговорить с убитым горем сыном монархини, можно только догадываться. Но британцы, узнавшие о попытке Меган Маркл, были шокированы ее поступком и его неуместностью.

По их мнению, не комильфо добиваться личной встречи с королем в момент траура. К тому же многие полагают, что Меган Маркл может шантажировать Карла III.