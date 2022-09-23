Меган Маркл уличили в попытке шантажа королевского семейства после похорон Елизаветы II

Стало известно, по какой причине герцогиня Сассекская Меган Маркл добивалась аудиенции у Карла III.
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Сразу после похорон королевы Елизаветы II достоянием общественности стал тот факт, что Меган Маркл добивалась аудиенции короля Карла III.

О чем она хотела поговорить с убитым горем сыном монархини, можно только догадываться. Но британцы, узнавшие о попытке Меган Маркл, были шокированы ее поступком и его неуместностью.

По их мнению, не комильфо добиваться личной встречи с королем в момент траура. К тому же многие полагают, что Меган Маркл может шантажировать Карла III.

Меган Маркл заподозрили в том, что она собиралась пригрозить Карлу тем, что раскроет еще какие-то тайны, которые нанесут новый ущерб репутации королевского семейства.

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Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября, а 19 сентября Ее Величество похоронили в Лондоне.

По материалам Etonline.

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