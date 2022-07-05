Меган Маркл угодила в новый скандал

Если бы проводились соревнования по умению попадать в скандалы, то супруга принца Гарри — Меган Маркл — явно занимала бы призовые места.

Герцогиня Сассекская — большая мастерица попадать в заголовки СМИ. И, судя по всему, это ее нисколько не смущает, а наоборот, придает вкуса к жизни.

Принц Гарри переживает за свою супругу, которая умудрилась поссориться не только с его семьей, но и со своей. Не так давно принц Гарри даже выражал озабоченность по поводу того, что Меган Маркл может повторить судьбу его матери, принцессы Дианы, у которой было немало недоброжелателей, несмотря на любовь и обожание публики.

Не так давно в суд на герцогиню Сассекскую Меган Маркл подала в суд ее же сестра. Поводом для недовольства родственницы стали откровения Меган Упре Уинфри. Меган Маркл подключила к делу своих адвокатов. Но пока не известно, когда и чем закончится разбирательство между сестрами.

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