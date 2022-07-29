Меган Маркл страдает комплексом жертвы: почему жена принца Гарри не помирится с его семьей

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, никогда не помирится с королевской семьей Великобритании.

К такому выводу пришел Том Бауэр, специалист, изучающий в том числе и психотипы членов монаршего семейства Британии.

Изучив мнения и высказывания людей из окружения Меган Маркл, Том Бауэр пришел к выводу, что герцогиня страдает комплексом жертвы. В силу этого она во всем видит попытки унизить или притеснить ее. Меган Маркл везде мерещатся заговоры и желание избавиться от нее.

Победить это очень сложно, практически невозможно. По этой причине сближение с королевской семьей кажется сюрреалистичным.

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По словам Бауэра, первым уколом, нанесенным по самолюбию Меган Маркл, стал разговором между принцами Уильямом и Гарри. Старший брат интересовался, не слишком ли быстро младший сделал предложение Меган. Ведь сам Уильям почти десять лет раздумывал, вести ему под венец Кейт Миддлтон или нет.

Гарри совершил неисправимую до сих пор ошибку, рассказав Меган Маркл об этой беседе с братом.

По материалам express.co.uk