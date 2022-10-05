Меган Маркл снова бросила вызов Карлу III и принизила королевскую родню

Между принцем Гарри, Меган Маркл и королем Карлом III продолжается вражда. Недавно Его Величества понизил своих родственников в звании. А теперь герцоги Сассекские приготовили ответный удар.

Гарри и Меган представили официальный портрет, на котором Маркл предстала в красной блузе с изящным платком и брюках. Однако по протоколу молодые люди должны были быть в черной, траурной одежде в связи со смертью Елизаветы II.

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Кроме того, на снимке принц Гарри подчеркнуто уступает место Меган Маркл. Брюнетка стоит на первом плане, а супруг позади нее. А это тоже нарушение традиций. Королевич всегда должен стоять немного впереди, а его супруга - за плечом.