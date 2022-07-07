Меган Маркл скрывает сына? Фото жены принца Гарри с малышом Арчи вызвало споры в Сети

Недавно Меган и принц Гарри впервые за долгое время прилетели в Лондон и даже взяли с собой детей. Герцогиня Сассекская познакомила Лилибет с королевой. Однако пара уехала из Великобритании еще до того, как завершились праздничные мероприятия в честь платинового юбилея правления Елизаветы II.

Теперь супруги снова находятся в Америке. Она редко публикуют фото с детьми, но на днях они отправились из Монтесито в Санта-Барбару, а потом до Джексон-Хоула, чтобы провести время с друзьями.

Случайные прохожие засняли Меган с сыном на улице. На фото их видно лишь со спины. Маркл была облачена в черные джинсы, белый топ и большую соломенную шляпу-федору. А ее трехлетний сын Арчи примерил синий наряд и красно-белую шляпу. Ребенок приветствовал проходящий парад, держа в руках флаг и леденец.