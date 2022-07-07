Меган Маркл скрывает сына? Фото жены принца Гарри с малышом Арчи вызвало споры в Сети

Меган Маркл успела построить карьеру и пережить развод с первым мужем, когда встретила принца Гарри.
Их история любви многим напомнила сказку про Золушку. В одночасье она стала членом королевской семье. Избранница внука королевы Елизаветы II подарила мужу сына Арчи. А когда они покинули Великобританию и стали жить в США, то у них родилась дочка Лилибет.
Недавно Меган и принц Гарри впервые за долгое время прилетели в Лондон и даже взяли с собой детей. Герцогиня Сассекская познакомила Лилибет с королевой. Однако пара уехала из Великобритании еще до того, как завершились праздничные мероприятия в честь платинового юбилея правления Елизаветы II.
Теперь супруги снова находятся в Америке. Она редко публикуют фото с детьми, но на днях они отправились из Монтесито в Санта-Барбару, а потом до Джексон-Хоула, чтобы провести время с друзьями.
Случайные прохожие засняли Меган с сыном на улице. На фото их видно лишь со спины. Маркл была облачена в черные джинсы, белый топ и большую соломенную шляпу-федору. А ее трехлетний сын Арчи примерил синий наряд и красно-белую шляпу. Ребенок приветствовал проходящий парад, держа в руках флаг и леденец.
Меган Маркл и Арчи. Фото: соцсети
«Забавная история: мы в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на параде 4 июля. Большой крутой парень дважды сказал нам, что занял места для королевской семьи.
Этот парень оказался телохранителем. Меган великолепна, а Гарри и Арчи невероятно милы», — гласит подпись в соцсети, где женщина выложила фото Сассекских.
Однако кадры вызвали спорты. Многие заметили, что рыжий мальчик выглядит иначе, чем тот Арчи, которого они видели на официальных фото с Меган и принцем.
«Это другой ребенок, не путайте», — стали возмущаться пользователи Сети.
Арчи. Фото: соцсети
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Примечательно, что хейтеры этой пары неоднократно подозревали Меган и Гарри в том, что они на самом деле не показывают настоящего ребенка публике. Согласно самым популярным теориям внука леди Дианы якобы тщательно скрывают от публичности, а на официальных фото показывают разных детей, причем не всегда похожих друг на друга.