Меган Маркл сама напросилась: военный не простил герцогине грубости и оставил в неловкой ситуации

Меган Маркл утверждает, что в королевской семье ей буквально устроили травлю, настроив против нее не только родственников, но и сотрудников, которые помогают монаршим особам.

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Между тем, многие работники говорят об обратном, утверждая, что все обстоит совсем иначе — это Меган Маркл заносчива и груба. И, конечно, с такой личностью не очень-то хочется общаться.

Королевский биограф Том Бауэр рассказал о неловкой ситуации, которая произошла в 2018 году с Меган Маркл. Когда она выходила из свадебного автомобиля, то запуталась фатой и никак не могла справиться с ней, возникла некрасивая пауза в церемонии.