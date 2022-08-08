Меган Маркл сама напросилась: военный не простил герцогине грубости и оставил в неловкой ситуации

Меган Маркл утверждает, что в королевской семье ей буквально устроили травлю, настроив против нее не только родственников, но и сотрудников, которые помогают монаршим особам.
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Между тем, многие работники говорят об обратном, утверждая, что все обстоит совсем иначе — это Меган Маркл заносчива и груба. И, конечно, с такой личностью не очень-то хочется общаться.
Королевский биограф Том Бауэр рассказал о неловкой ситуации, которая произошла в 2018 году с Меган Маркл. Когда она выходила из свадебного автомобиля, то запуталась фатой и никак не могла справиться с ней, возникла некрасивая пауза в церемонии.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press
Вместе с тем, офицер, который открыл перед ней дверь авто, даже глазом не повел, спокойно наблюдая за происходящим и даже не пытаясь помочь герцогине Сассекской.
По словам Тома Бауэра, во время репетиции церемонии Меган Маркла была с ним крайне груба, поэтому военный решил, что и к ней не стоит проявлять лояльность, бросив герцогиню в неловкой ситуации.
Источник: express.co.uk