Меган Маркл разозлила зрителей на теннисном турнире

Меган Маркл опять дала повод для разговора, появившись на Уимблдонском турнире с целой свитой охранников. Их количество было столь велико, что мешало зрителям спокойно наблюдать за происходящим.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Герцогиня Сассекская поручила охране внимательно следить, чтобы ее не снимали зрители на свои камеры. В итоге бдительность ее сопровождающих перешла все границы.

Медиа-консультант Салли Джонс, которая находилась в одном зрительском ряду с Меган, решила сделать снимок теннисного корта. Представитель секьюрити-службы тут же ее остановил. Она попыталась доказать, что ее камера не направлена на Меган Маркл, но объяснять было бесполезно.

Нелогичное поведение охраны Меган Маркл разозлило зрителей, которые наблюдали за препирательствами со стороны. Люди показали на камеры вокруг, которые свободно снимали герцогиню, но почему именно Салли Джонс решили предъявить претензии.

Источник: graziamagazine.ru

Смотрите также