Меган Маркл рассказала о пожаре в комнате Арчи: няня спасла ребенка

Меган Маркл вспомнила жуткий случай, когда загорелась комната ее сына Арчи, как раз в тот момент, когда он должен был там спать. Инцидент произошел во время ее с принцем Гарри тура в Южную Африку в 2019 году.
«Мы отправились на официальную помолвку в городок под названием Ньянга, и был момент, когда я стою на пне и произношу речь перед женщинами и девушками. Мы заканчиваем помолвку, садимся в машину, а они говорят: «В доме был пожар». Что?! «В детской комнате случился пожар». Что?!» — вспоминает Меган в первом выпуске своего подкаста Archetypes.
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За Арчи в те дни следила няня из Зимбабве. Она любила носить ребенка с собой, привязав его к своей спине грязной тканью. И вот она спустилась на кухню перед тем, как уложить малыша, и взяла кроху с собой.
«За то время, что она спускалась вниз, в детской загорелся обогреватель. Детектора дыма не было. Кто-то случайно почувствовал запах дыма в коридоре, вошел и потушил огонь. Арчи должен был там спать», — рассказала 41-летняя герцогиня Сассекская.
Добавим, что наследнику принца Гарри на тот момент было всего четыре с половиной месяца.