Меган Маркл рассказала о пожаре в комнате Арчи: няня спасла ребенка

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За Арчи в те дни следила няня из Зимбабве. Она любила носить ребенка с собой, привязав его к своей спине грязной тканью. И вот она спустилась на кухню перед тем, как уложить малыша, и взяла кроху с собой.

«За то время, что она спускалась вниз, в детской загорелся обогреватель. Детектора дыма не было. Кто-то случайно почувствовал запах дыма в коридоре, вошел и потушил огонь. Арчи должен был там спать», — рассказала 41-летняя герцогиня Сассекская.

Добавим, что наследнику принца Гарри на тот момент было всего четыре с половиной месяца.