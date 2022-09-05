Меган Маркл раскрыла главное правило в воспитании детей в их с принцем Гарри семье

Меган Маркл является частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Гарри. После свадьбы они жили в Лондоне, но позже отказались от королевских обязанностей и переехали в США.
Там пара обжилась в роскошном доме, где воспитывает детей — трехлетнего сына Арчи и годовалую дочку Лилибет.
Примечательно, что Меган с мужем в этом году приезжала в Великобританию. Она демонстрировала несколько элегантных образов. Также герцогиня Сассекская познакомила младшую дочку с королевой Елизаветой II. Бабушка повидалась и с малышом Арчи. В новом интервью Маркл поделилась своими правилами воспитания.
Молодые родители говорили, что «не могут мечтать о большем», чем растить девочку и мальчика. Элисон П. Дэвис поведала читателям издания о том, что она узнала о герцогах Сассекских, проведя с ними день. Меган сама ездила в школу, чтобы забрать малыша Арчи.
«Если он забывает сказать „пожалуйста“ или „спасибо“, Меган напоминает ему о манерах, которые делают его мужчиной», — пишет Дэвис.
Принц Гарри с сыном Арчи. Фото: Global Look Press
По словам журналистки, сын принца Гарри «живой», с «шокирующими рыжими кудрями, такими же, как у его отца». Мальчику демонстрируют идеал семьи и учат своим ценностям. Супруги учат малыша тому, что «перец и соль всегда передаются вместе». Меган пояснила: «Вы никогда не двигаете одно без другого. Это я и Гарри. Мы как соль и перец. Мы всегда движемся вместе».
Также Арчи регулярно слышит: «Мужчину делают манеры. Манеры, манеры, манеры, манеры, манеры». Примечательно, что Меган и принц Гарри стараются уйти от свойственных придворной среде строгости и многочисленных правил.
При этом они уже в таком юном возрасте прививают наследнику любовь к благотворительной деятельности. Арчи помогает родителям собирать рюкзаки, которые Маркл отдает нуждающимся. Там есть вода, еда и необходимые вещи.
По материалам New York Magazine, The Cut.