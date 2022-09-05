Меган Маркл раскрыла главное правило в воспитании детей в их с принцем Гарри семье

По словам журналистки, сын принца Гарри «живой», с «шокирующими рыжими кудрями, такими же, как у его отца». Мальчику демонстрируют идеал семьи и учат своим ценностям. Супруги учат малыша тому, что «перец и соль всегда передаются вместе». Меган пояснила: «Вы никогда не двигаете одно без другого. Это я и Гарри. Мы как соль и перец. Мы всегда движемся вместе».

Также Арчи регулярно слышит: «Мужчину делают манеры. Манеры, манеры, манеры, манеры, манеры». Примечательно, что Меган и принц Гарри стараются уйти от свойственных придворной среде строгости и многочисленных правил.

При этом они уже в таком юном возрасте прививают наследнику любовь к благотворительной деятельности. Арчи помогает родителям собирать рюкзаки, которые Маркл отдает нуждающимся. Там есть вода, еда и необходимые вещи.

По материалам New York Magazine, The Cut.