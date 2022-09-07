Меган Маркл прокомментировала, повезло ли ей выйти замуж за принца

Для многих женщин в мире история Меган Маркл похожа на сказку. Стала актрисой, влюбила в себя британского принца и вышла за него замуж помпезной свадьбой, за которой следил весь мир. Это же вау! Однако саму герцогиню Сассекскую такое отношение не устраивает. Мыслями об этом она поделилась в новом выпуске своего подкаста Archetypes.

«Когда я начала встречаться со своим будущим мужем и потом мы обручились, все говорили: «Боже мой! Тебе так повезло, что он выбрал тебя!» — вспоминает 41-летняя Меган. — И в какой-то момент, услышав это в миллионный раз, ты такая: «Ну, ведь я тоже выбрала его».

«К счастью, мой партнер возражал против такой интерпретации и говорил: «Они все неправильно поняли. Это мне повезло, потому что ты выбрала меня». И вообще это гендерно, архетипно и стереотипно, что вам так повезло. Это просто подпитывает идею о том, что вы ждете, что кто-то скажет вам, что вы достаточно хороши, вместо того, чтобы знать, что вы достаточно хороши сами по себе».