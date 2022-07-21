Меган Маркл - проблемная жена: что друзья принца Гарри думают о его возлюбленной-американке

Принц Гарри был завидным женихом много лет. Если его брат принц Уильям нашел свою любовь, когда учился в университете, то рыжеволосый сын принцессы Дианы крутил романы с девушками и решился на серьезные отношения только с Меган Маркл. Его выбор долго обсуждали в Великобритании, так как она экс-актриса и пережила развод.
Супруги уехали в США. Они отказались исполнять королевские обязанности. Мегган подарила мужу двоих детей: сына Арчи и дочку Лилибет. Лишь недавно пара побывала в Лондоне, посетив праздник в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.
А недавно вышла новая книга Тома Бауэра «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами». Там подробно говорится о 2016 годе, когда принц Гарри только познакомился с будущей женой. Многие друзья изначально не поддержали его выбор.
В ней отмечается, что друзья Его Высочества сказали, что он «просто чокнутый», если решил встречаться с Меган. Это произошло после того, как актриса отчитала друзей Гарри за их взгляды и чувство юмора.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press
Все произошло в Сандрингеме, когда принц пригласил 16 своих друзей, в основном старых приятелей из Итона, а также их жен или девушек. Некоторые из них сказали Гарри после посиделок, что Меган не приложила никаких усилий для здорового общения, а еще раскритиковала их за их острый язык и взгляды, которые она не разделяла.
Бауэр объяснил, что Гарри «не ожидал реакции Меган» на выходные, полные «бесконечных подшучиваний, юмора и большого количества выпивки». «Без всяких колебаний Меган бросала вызов каждому гостю, чей разговор противоречил ее ценностям. По словам друзей Гарри, она снова и снова делала им выговоры за малейшие неуместные нюансы. Замечания делались всем», – написал автор книги.
Друзья принца также выразили свои опасения, что «мир Гарри не будет ее миром». Когда вечеринка завершилась, многие гости стали переписываться. Один приятель принца сказал: «Гарри, должно быть, с ума сошел».
Во время поездки на Ямайку в марте 2017 года Маркл снова встретилась с друзьями своего возлюбленного. Они оказались на праздновании свадьбы Тома Инскипа по прозвищу «Скиппи», с которым Гарри дружит со времен учебы в Итоне.
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Бауэр утверждает, что многие из 40 гостей трехдневной вечеринки в отеле Round Hill в Монтего-Бей считали, что Меган вела себя как «принцесса»: жаловалась на еду и отказывалась общаться с друзьями возлюбленного. Позже они неоднократно свидетельствовали, что актриса слишком сильно изменила Гарри, напрочь задушив многие из его привычек.