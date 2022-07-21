Меган Маркл - проблемная жена: что друзья принца Гарри думают о его возлюбленной-американке

Все произошло в Сандрингеме, когда принц пригласил 16 своих друзей, в основном старых приятелей из Итона, а также их жен или девушек. Некоторые из них сказали Гарри после посиделок, что Меган не приложила никаких усилий для здорового общения, а еще раскритиковала их за их острый язык и взгляды, которые она не разделяла.

Бауэр объяснил, что Гарри «не ожидал реакции Меган» на выходные, полные «бесконечных подшучиваний, юмора и большого количества выпивки». «Без всяких колебаний Меган бросала вызов каждому гостю, чей разговор противоречил ее ценностям. По словам друзей Гарри, она снова и снова делала им выговоры за малейшие неуместные нюансы. Замечания делались всем», – написал автор книги.

Друзья принца также выразили свои опасения, что «мир Гарри не будет ее миром». Когда вечеринка завершилась, многие гости стали переписываться. Один приятель принца сказал: «Гарри, должно быть, с ума сошел».

Во время поездки на Ямайку в марте 2017 года Маркл снова встретилась с друзьями своего возлюбленного. Они оказались на праздновании свадьбы Тома Инскипа по прозвищу «Скиппи», с которым Гарри дружит со времен учебы в Итоне.

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Бауэр утверждает, что многие из 40 гостей трехдневной вечеринки в отеле Round Hill в Монтего-Бей считали, что Меган вела себя как «принцесса»: жаловалась на еду и отказывалась общаться с друзьями возлюбленного. Позже они неоднократно свидетельствовали, что актриса слишком сильно изменила Гарри, напрочь задушив многие из его привычек.