Меган Маркл призналась, что в школе страдала от одиночества

Сложно себе представить, но супруга британского принца Гарри Меган Маркл в школьные годы не пользовалась популярностью среди сверстников. Обсуждая тему женского одиночества в последнем выпуске своего подкаста «Архетипы», Меган рассказала, что в подростковом возрасте чувствовала себя очень одинокой.

Будущая королевская особа когда-то училась в одной из средних школ Лос-Анджелеса. Она была застенчива, а потому у нее не было близких друзей. Во время обеда она сидела за столиком в полном одиночестве.

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