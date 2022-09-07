Меган Маркл призналась, что в школе страдала от одиночества

У будущей герцогини Сассексской не было друзей и она сидела одна во время обеда.
Меган Маркл в школе была «гадким утенком»

Меган Маркл не всегда была популярна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложно себе представить, но супруга британского принца Гарри Меган Маркл в школьные годы не пользовалась популярностью среди сверстников. Обсуждая тему женского одиночества в последнем выпуске своего подкаста «Архетипы», Меган рассказала, что в подростковом возрасте чувствовала себя очень одинокой.

Будущая королевская особа когда-то училась в одной из средних школ Лос-Анджелеса. Она была застенчива, а потому у нее не было близких друзей. Во время обеда она сидела за столиком в полном одиночестве.

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Меган призналась своей собеседнице, актрисе и писательнице Минди Калинг, в том, что она вступала в различные клубы и пыталась быть социально активной в школе, лишь ради того, чтобы исправить ситуацию.

 

«Я подумала: «О, я просто стану президентом мультикультурного клуба, клуба второкурсников и французского клуба». Благодаря этому у меня были встречи в обеденное время, так что мне не нужно было беспокоиться о том, с кем я буду сидеть, потому что я всегда была очень занята», — сказала герцогиня.

 

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