Меган Маркл появилась на публике под руку с принцем Гарри в украшениях и юбке-карандаше за 21 миллион рублей

Меган Маркл уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Гарри. Первый год после свадьбы влюбленные жили в Лондоне, но потом предпочли уехать в США, сложив свои полномочия.
Лишь недавно пара побывала в Великобритании, посетив празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.
Но Меган с мужем поспешили вернуться домой. Они уже месяц находятся в Нью-Йорке. Примечательно, что накануне супруги появились на Генеральной Ассамблеи ООН, расположенной в Нью-Йорке. А так как герцогиня Сассекская большое внимание уделяет нарядам, на этот раз она тоже подготовилась.
На этот раз Маркл облачилась в черную юбку-карандаш Givenchy и футболку. Наряд ей обошелся в 89 тысяч рублей. Лук дополнили туфли на каблуках Manolo Blahnik, а также лаконичная сумка марки Birkin.
Добавили изюминку украшения ювелирного дома Cartier, в частности браслет модели Love за 390 тысяч рублей, а также часы, ранее принадлежавшие покойной принцессе Диане, цена которых составляет 1,3 миллиона рубле. А учитывая обручальное кольцо Triology за 19,7 миллиона рублей, в целом образ герцогини стоит 21 миллион рублей.
Мероприятие посвящено памяти Нельсона Манделы, поэтому принц Гарри напомнил о свободах, которые проповедовал политический деятель, раскритиковав действие властей. Он выступил на публике с речью.
Многие отметили и с какой любовью герцог относится к супруге. На официальный тур член монаршей семьи прибыл, крепко держа Меган за руку. Он тоже был в черном, надев костюм.
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Напомним, что у влюбленные растут дети: принц Арчи и малышка Лилибет, которая не так давно впервые познакомилась с королевой.