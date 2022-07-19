Меган Маркл появилась на публике под руку с принцем Гарри в украшениях и юбке-карандаше за 21 миллион рублей

Меган Маркл уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Гарри. Первый год после свадьбы влюбленные жили в Лондоне, но потом предпочли уехать в США, сложив свои полномочия.

Лишь недавно пара побывала в Великобритании, посетив празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.