Меган Маркл поразила публику новым интервью: герцогиня опять накинулась на королевскую семью

Меган Маркл дала журналу The Cut очередное скандальное интервью. В начале лета герцогиня с мужем нанесла визит в Великобританию, где принц Гарри попытался наладить отношения со своей семьей, не только навестив бабушку Елизавету II, но и отца принца Чарльза, с которым был в ссоре.
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В итоге Меган Маркл вновь решила вспомнить про старые обиды, озадачив публику. И, наверняка, не обрадовав родню своего мужа.
Она опять зачем-то заговорила о том, что принц не общается с отцом, хотя он уже помирился с ним. Но при этом заявила, что переживает за мужа, который может потерять родителя навсегда.