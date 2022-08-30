Меган Маркл поразила публику новым интервью: герцогиня опять накинулась на королевскую семью

В итоге Меган Маркл вновь решила вспомнить про старые обиды, озадачив публику. И, наверняка, не обрадовав родню своего мужа.

Она опять зачем-то заговорила о том, что принц не общается с отцом, хотя он уже помирился с ним. Но при этом заявила, что переживает за мужа, который может потерять родителя навсегда.