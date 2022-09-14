Меган Маркл подозревают в предательстве королевской семьи: обнаружен микрофон под платьем (фото)

Во время прощания с королевой Великобритании Елизаветой II у Меган Маркл разглядели подозрительный прямоугольный предмет под платьем. Люди заподозрили, что это записывающее устройство.
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Меган Маркл. Фото: Global Look Press
Инсайдеры полагают, что Меган Маркл в очередной раз предала королевскую семью и могла якобы пойти на сделку с компанией Netflix, которая подготовила выход очередного разоблачительного материала.
Вероятно, таким образом членов королевской семьи решили подловить в период их высокого морального напряжения, когда они способны наговорить лишнего и чересчур эмоционально. И подкрепить этими записями интервью Меган Маркл.
В сети призывают бойкотировать будущие проекты Netflix, связанные с семьей принца Гарри. Известно, что на мнение мужа Меган Маркл не очень-то обращает внимание.
Источник: Page Six