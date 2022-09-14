Меган Маркл подозревают в предательстве королевской семьи: обнаружен микрофон под платьем (фото)

На прощание с королевой Елизаветой II герцогиня пришла с подозрительным предметом.
Меган Маркл.

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Во время прощания с королевой Великобритании Елизаветой II у Меган Маркл разглядели подозрительный прямоугольный предмет под платьем. Люди заподозрили, что это записывающее устройство.

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Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Инсайдеры полагают, что Меган Маркл в очередной раз предала королевскую семью и могла якобы пойти на сделку с компанией Netflix, которая подготовила выход очередного разоблачительного материала.

Вероятно, таким образом членов королевской семьи решили подловить в период их высокого морального напряжения, когда они способны наговорить лишнего и чересчур эмоционально. И подкрепить этими записями интервью Меган Маркл.

В сети призывают бойкотировать будущие проекты Netflix, связанные с семьей принца Гарри. Известно, что на мнение мужа Меган Маркл не очень-то обращает внимание.

Источник: Page Six

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