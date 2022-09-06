Меган Маркл отклонила приглашение встретиться с королевой Елизаветой II: перемирия не будет!

Королевская семья надеялась, что герцоги Сассекские все-таки смогут навести мосты со своими близкими в Великобритании.
Меган Маркл.

Меган Маркл. Фото: Global Look Press 

5 сентября Меган Маркл и принц Гарри прибыли из Америки в Великобританию. Герцоги Сассекские запланировали визиты в некоторые общественные организации, а также внесли в свой календарь такое приятное событие, как получение премии за достижения в области благотворительности.

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Королевская семья в свою очередь хотела пойти со сбежавшими родственниками на перемирие, но сделать это так и не удалось.

Первым попытался навести мосты со своим сыном Гарри принц Чарльз, который позвал младшего наследника в Балморал, где в настоящий момент пребывает и Елизавета II.

Очевидно, прямой престолонаследник королевы желал, чтобы герцоги Сассекские провели несколько дней с ней, однако чета отклонила его предложение.

Источник: mainstyles.ru.

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