Меган Маркл оказала давление на принца Гарри, заставив сравнить ее с принцессой Дианой

Оказывается, еще в 2016 году Меган Маркл оказывала серьезное давление на принца Гарри, убеждая его в том, что ее преследуют и оказывают на нее психологическое давление, как на его мать принцессу Диану. Ей также хотелось, чтобы ее муж заявил об этом публично.

Напомним, принцесса Диана тоже не хотела жить по протоколу, предпочитая выстраивать свое поведение согласно чувствам.

В итоге Маркл все-таки убедила Гарри в этом, но тот не хотел затрагивать память матери и решил вместе со своим пресс-секретарем не упоминать имени родительницы в прессе, но намекнуть на некое давление на Меган, которое может привести к трагическим событиям, чтобы люди сами догадались, о чем идет речь.

Источник: mainstyles.ru.