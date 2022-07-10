Меган Маркл обвинила принца Гарри в измене, прочитав сообщения в его телефоне

Два года назад Меган Маркл уговорила своего мужа принца Гарри переехать из Великобритании в США. Сейчас внуку Елизаветы II не так-то просто живется на чужбине. Он затосковал по старым привычкам и друзьям.

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Кроме того, сообщает geo.tv, у принца Гарри Меган Маркл нашла в телефоне подозрительные сообщения от женщины в духе «увидимся позже».

Жена внука Елизаветы II была в ярости и учинила дома разборки. Это заявление было сделано инсайдером, близким к паре.

«Меган боится того, как будет выглядеть скандал с изменой», - написал об этом Express со ссылкой на свои источники.

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