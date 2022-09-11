Меган Маркл может вернуться в США, не дожидаясь похорон Елизаветы II

Меган Маркл, которая сейчас находится в Англии вместе со своим мужем принцем Гарри, может улететь в Соединенные Штаты без него и пропустить похороны королевы Елизаветы II. По мнению бывшего британского чиновника по связям с общественностью Шеннон Фелтон Спенс, есть вероятность, что Меган пойдет на это ради своих детей.

Трехлетний Арчи и годовалая Лилибет сейчас находятся дома в Калифорнии. Можно лишь представить, как они скучают по маме, особенно малышка Лили.

«Гарри, скорее всего, останется в Великобритании до похорон. Я не могу представить, что Меган их пропустит, но опять же, с человеческой точки зрения, Меган рассчитывала оставить своих детей на шесть дней, а не на несколько недель», - считает Спенс, слова которой приводит сайт телеканала FoxNews.

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