Меган Маркл изначально хотела, чтобы королевская семья ее отвергла: сделала все для этого

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не устает рассказывать в СМИ, как плохо относилась к ней королевская семья. Напомним, вместе с мужем, принцем Гарри, они в итоге даже отреклись от престола и переехали в США.

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По заверению Меган Маркл, у нее даже были суицидальные мысли, настолько жестокое давление она испытывала со стороны королевской семьи и придворных. Герцогиня якобы взывала о помощи к ним, но ей отказали в этом. Поэтому, дескать, она и решила уехать в Америку, раз оказалась неугодна в Великобритании.

Однако в книге «Придворные: скрытая сила за короной» королевский автор Валентин Лоу утверждает, что Меган Маркл предложили в тот момент помощь, но она сама отказалась.

Некоторые из сотрудников расценили отказ Меган от предложенной помощи как «преднамеренную стратегию», чтобы облегчить «ее уход из королевской семьи». Также многие придворные полагают, что жене принца Гарри нравится такая роль — быть жертвой и в оппозиции. И она ни за что не променяет ее ни на какую другую.

Источник: The Times.