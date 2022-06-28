Меган Маркл и принца Гарри заподозрили в подготовке нового интервью для Опры Уинфри

Неужели Меган Маркл и принц Гарри готовятся снова ошарашить западную общественность очередным громким интервью?

Вечером 25 июня папарацци заметили звездную пару, подъезжающую на машине к особняку популярной телеведущей Опры Уинфри в Монтесито (Калифорния). Хоть герцоги Сассекские и являются соседями шоувумен по поселку, но поехали к ней в гости на внедорожнике в сопровождении охраны. Поездка составила 5 минут, затем знаменитости провели в гостях около часа.

Фотографии опубликовало издание Daily Mail, тут же начав закручивать интригу вокруг нового интервью британского принца и его жены для знаменитой телеведущей. Иначе зачем еще бывшие члены королевской семьи могли поехать к своей соседке?

Напомним, в марте 2021 года в эфир вышла скандальная беседа Опры, Меган и Гарри, пролившая свете (или грязь - кому как) на страсти внутри королевской семьи. Маркл рассказала о притеснениях из-за своего цвета кожи, о конфликтах с Кейт Миддлтон и прочих неурядицах, из-за которых она не пожелала оставаться частью венценосной семьи своего мужа. Все эти откровения опечалили и даже разозлили оставшихся в Великобритании королеву и принца Уильяма, спровоцировав долгий конфликт, который до сих пор активно обсуждается в прессе.

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