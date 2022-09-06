Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию, но во дворец заезжать отказались

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают воевать со своими королевскими родственниками. В кулуарах ходят слухи, что принц Чарльз собирается подать в суд на свою невестку.

Наследника престола якобы обидели слова Меган о том, что Гарри якобы добавил отца в «черный список». Но принц при этом информацию не комментирует.

Во вторник, 6 августа, Меган и Гарри прилетели в Англию на саммит молодых активистов. Однако во дворец заезжать они отказались.

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