Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию, но во дворец заезжать отказались

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают воевать со своими королевскими родственниками. В кулуарах ходят слухи, что принц Чарльз собирается подать в суд на свою невестку.
Наследника престола якобы обидели слова Меган о том, что Гарри якобы добавил отца в «черный список». Но принц при этом информацию не комментирует.
Во вторник, 6 августа, Меган и Гарри прилетели в Англию на саммит молодых активистов. Однако во дворец заезжать они отказались.
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«Очень приятно вернуться в Великобританию. Я рада, что мой муж смог присоединиться ко мне в этот раз. Чтобы иметь возможность увидеть и засвидетельствовать воочию мое уважение к этой организации, этой невероятной организации и ко всему, что она обеспечивает и делает», — заявила Меган с трибуны.