Меган Маркл и принц Гарри приедут в Великобританию, но не увидят Елизавету II

Причиной стало то, что принц Гарри оказался замешен в судебном разбирательстве с министерством внутренних дел Великобритании. Все дело в том, что график и планы супругов полностью зависят от того, будут ли в их команде охраны представители Скотленд-Ярда.

Судя по всему, если герцогу Сассекскому все же удастся настоять на этом, они смогут посетить Ее Величество, пишет Daily Mail.

Напомним, что когда принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий, их перестали защищать представители правоохранительных органов. Однако супругам это не понравилось. Внук королевы был сам готов платить сотрудникам Скотленд-Ярда, чтобы они обеспечили ему безопасность. Но даже это не повлияло на решение Министерства.