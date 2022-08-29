Меган Маркл и принц Гарри приедут в Великобританию, но не увидят Елизавету II

Меган Маркл во многом повлияла не только на мужа принца Гарри, но и на всю королевскую семью.
Сначала она стала соперничать с Кейт Миддлтон за статус самой стильной невестки королевы Елизаветы II, а потом проявила себя, как бунтарка, отказавшись вместе с мужем от королевских обязанностей.
Этим летом герцог и герцогиня Сассекские приезжали в Великобританию с детьми. Они не смогли пропустить празднование платинового юбилея правления королевы. Однако супруги даже не смогли выйти на балкон дворца с остальными членами семьи во время парада. Позже Елизавета II даже не поздравила Маркл с днем рождения.
А теперь стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри приедут в Германию, а потом окажутся в Великобритании. Однако они не намерены видеться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Отношения между братьями по-прежнему напряженные. Но также супруги не смогут повидать саму королеву.
Причиной стало то, что принц Гарри оказался замешен в судебном разбирательстве с министерством внутренних дел Великобритании. Все дело в том, что график и планы супругов полностью зависят от того, будут ли в их команде охраны представители Скотленд-Ярда.
Судя по всему, если герцогу Сассекскому все же удастся настоять на этом, они смогут посетить Ее Величество, пишет Daily Mail.
Напомним, что когда принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий, их перестали защищать представители правоохранительных органов. Однако супругам это не понравилось. Внук королевы был сам готов платить сотрудникам Скотленд-Ярда, чтобы они обеспечили ему безопасность. Но даже это не повлияло на решение Министерства.