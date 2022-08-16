Меган Маркл и принц Гарри не собираются встречаться с Уильямом и Кейт во время следующего визита в Англию

В сентябре принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию, чтобы поучаствовать в саммите молодых лидеров и церемонии вручения наград благотворительной организации WellChild. Правда, со своим братом Уильямом и его женой Кейт Миддлтон опальный принц не встретится.

Британское издание Daily Mail отмечает, что две знаменитые семьи могут несколько дней жить всего в 800 метрах друг от друга, но, по словам источника журналистов, планов пересечься у них нет. А если в расписаниях встреч не указано конкретное мероприятие, то братья вряд ли пересекутся.