Меган Маркл и принц Гарри едут встретиться с королевой из-за тревожных слухов о ее здоровье

На фоне тревожных новостей о состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II посетить ее спешат даже уехавшие из Англии принц Гарри и Меган Маркл.

Представитель герцогов Сассекских подтвердил журналистам, что они направляются в Шотландию, в замок Балморал, где королеве оказывается медицинская помощь. 37-летний внук правительницы и его жена должны были посетить церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне 8 сентября — они как раз находятся в Великобритании, а не в Америке.