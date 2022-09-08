Меган Маркл и принц Гарри едут встретиться с королевой из-за тревожных слухов о ее здоровье

Вся семья Елизаветы II собирается в Шотландии.
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

На фоне тревожных новостей о состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II посетить ее спешат даже уехавшие из Англии принц Гарри и Меган Маркл.

Представитель герцогов Сассекских подтвердил журналистам, что они направляются в Шотландию, в замок Балморал, где королеве оказывается медицинская помощь. 37-летний внук правительницы и его жена должны были посетить церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне 8 сентября — они как раз находятся в Великобритании, а не в Америке.

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Ранее сообщалось, что сын королевы, принц Чарльз, и второй внук, принц Уильям, тоже спешат к 96-летней родственнице. Вся страна замерла в ожидании плохих новостей ввиду преклонного возраста Ее Величества.

По материалам издания People.

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