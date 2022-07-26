Медведева озвучила сумму своего самого большого гонорара в спорте

Как отметила фигуристка, неплохие деньги она получила за победу на чемпионате мира.
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью «Форбс» вспомнила сумму своего самого большого гонорара.

«Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов».

Как заметила Медведева, это, конечно, не футбольные и не боксерские деньги.

«Не маленькие деньги, но долго на них не проживешь», — заявила Евгения Медведева.

 

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Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила профессиональную карьеру. Фигуристке 22 года, и она уже несколько лет не выступала на официальных стартах.

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