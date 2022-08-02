Медведева объяснила, почему тратит по 15 тысяч рублей за одну покупку на продукты

Как отметила Медведева, если она покупает морепродукты, то цена еще выше. При этом порой она готовит дома. Хотя и отмечает, что делает это нечасто.

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Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила спортивную карьеру. При этом на официальных стартах она не появлялась уже несколько лет.